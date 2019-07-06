В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит. Об этом в субботу заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава на встрече с фермерами, виноделами и представителями туристической индустрии в крае Кахети.

"Сегодня экономика Грузии довольно диверсифицирована, в том числе и благодаря усилиям нашего правительства. Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%. Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет. Экономика, в том числе и экспорт, должны расти, а у вас должен быть выбор торговли с любой той страной, где вы считаете, что ваша продукция будет продаваться лучше", - цитирует Турнаву Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Республика с января по май экспортировала в Россию продукцию на сумму порядка $219 млн. Общая стоимость продукции, поставленной РФ Грузии, составила около $350 млн. Россия является вторым крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции.

Турнава вместе с министром по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леваном Давиташвили в субботу посетили винный край Кахети и провели встречи с местным населением в городах Кварели и Гурджаани. Они встретились с фермерами, виноградарями и владельцами маленьких гостиниц. На встрече также присутствовала и глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили. Чиновники выслушали претензии и опасения местных жителей, вовлеченных в туристическую сферу. Глава Минсельхоза обещал фермерам помочь в случае, если у них возникнут проблемы с реализацией фруктовых культур.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.