Минтранс: ситуация с выдачей багажа в Шереметьево должна стабилизироваться к 15 августа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ситуация с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Об этом говорится в сообщении Минтранса по итогам совещания, которое в субботу провел министр транспорта Евгений Дитрих в аэропорту Шереметьево.

Багажный коллапс. Что произошло и как решается проблема с выдачей чемоданов в Шереметьево

"Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации - до 15 августа", - приводятся в сообщении слова Дитриха. Он добавил, что до 10 июля Шереметьево проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации.

На совещании, говорится в релизе Минтранса, были рассмотрены основные причины сбоя в выдаче багажа в аэропорту и намечены меры по улучшению ситуации.

Как уточняется в сообщении, Дитрих "отметил неполноценную проработку всех процессов при передаче функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево хэндлинг". Так, например, недостаточно подробно была регламентирована часть технологических процессов, не на должном уровне организована работа с персоналом.

Планы по минимизации задержек в получении багажа

Для стабилизации ситуации уже сейчас ведется работа по перераспределению слотов для авиакомпаний, отмечается в сообщении.

"Перераспределяем слоты именно с этого периода времени (в часы пик с 18:00 до 20:00). Четыре рейса "Аэрофлота" перенаправляем из терминала D в другие терминалы, четыре рейса авиакомпании "Икар", четыре - [компании] "Северный ветер". Всего - 12 рейсов. Общее количество пассажиров, которые будут перераспределены - 1157 человек. Около 1200 мест багажа может быть обработано в другое время, что снимет часть пиковых нагрузок", - пояснил министр.

Кроме того, около 300 единиц багажа планируется перераспределить в терминал E вместо D.

Также сейчас ведется усиление подразделений по обработке трансферного багажа, а для оптимизации работы багажной системы разработаны "семь конкретных мероприятий".

"Они проходят этап внедрения. За счет их реализации рост пропускной способности багажной системы составит порядка 17%. Ведется дополнительный набор персонала. Для полной комплектации штата в плане на прием на работу сейчас находится порядка 400 человек", - говорится в сообщении Минтранса.