Украина получила первую в истории партию нефти из США

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту. Об этом в субботу сообщила пресс-служба порта.

"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тыс. тонн нефти", - отмечается в пресс-релизе.

По информации порта, перекачка нефти в береговые резервуары может занять около 36 часов. "Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг", - добавили в пресс-службе, отметив, что "следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе".

"В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Белоруссии... Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал, пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных судов", - цитирует пресс-служба начальника администрации Одесского порта Игоря Ткачука.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива, имеет 31 грузовой причал. В 2018 году порт сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% - до 21,698 млн тонн.