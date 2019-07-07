Власти китайского города Санья приняли двухлетний план действий по улучшению деловой среды

ХАЙКОУ /Китай/, 7 июля. /ТАСС/. Правительство города Санья в южной китайской провинции Хайнань утвердило двухлетний план действий, предусматривающий целый комплекс мер, которые позволят значительно улучшить состояние деловой среды в городе. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао".

Соответствующий план действий разрабатывался с учетом тех критериев, которые принимаются во внимание Всемирным банком для оценки деловой среды, соответствующих требований Госкомитета по делам развития и реформ КНР, а также существующих реалий в экономическом развитии города Санья. Программа нацелена на то, чтобы решить имеющиеся трудности компаний при работе на местном рынке, а также придать толчок развитию городской экономики, что будет способствовать продвижению проекта создания пилотной зоны свободной торговли в провинции Хайнань.

Принятый правительством города Санья план действий на 2019-2020 годы включает в себя 76 позиций по 16 ключевым направлениям. В их числе, в частности, вопросы открытия новых предприятий, выдачи разрешений на строительство, подачи газа, воды, электроэнергии, телекоммуникационной сферы, финансовых операции, оптимизации налоговой системы, продвижения международной торговли, защиты прав интеллектуальной собственности, осуществления контроля за рынком, развития туризма, повышения занятости населения и т.д.

Как пояснил представитель городского Комитета по делам развития и реформ, следующим шагом станет создание рабочей группы по реализации плана улучшения деловой среды в Санья, а также координация усилий всех соответствующих ведомств на этом направлении.

Последний год власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.