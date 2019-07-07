СМИ: на юге Китая зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Власти Китая зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на территории района Ганбэй города Гуйган Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Чжунго синьвэньван" .

По его данным, в результате распространения вируса 42 животных заражены, одна особь скончалась.

Сообщается, что местные власти уже приняли необходимые меры безопасности, среди которых уничтожение зараженных особей, обеззараживание местности, а также блокировка ввоза и вывоза животных.

Чума свиней в КНР впервые была выявлена в начале августа 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке Китая и со временем распространилась на большинство регионов страны, в том числе на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян. За первую половину этого года в КНР было зарегистрировано 44 вспышки заболевания. Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства и деревни Китая, в настоящее время ситуация с распространением вируса АЧС в стране находится под жестким контролем властей.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей.