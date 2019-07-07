РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

ТЫНДА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Максим Акимов.

"Принято решение о выплате дивидендов в размере 74% чистой прибыли по РСБУ в размере 13 миллиардов [рублей], помимо дивидендов по привилегированным акциям", - сказал он.

В 2018 году РЖД получили 18 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Ранее сообщалось, что Минтранс РФ настаивал на выплате дивидендов холдинга за 2018 год имуществом.

По итогам 2017 года РЖД направили на выплату дивидендов 50,03% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), или 8 млрд 755 млн рублей, в том числе 8 млрд 750 млн рублей на дивиденды по обыкновенным акциям и 5 млн рублей - по привилегированным.