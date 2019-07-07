Росстат назвал самые подорожавшие продукты в 2018 году

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Росстат представил обновленные данные по динамике потребительских цен за 2018 год, согласно которым цены быстрее всего росли на пшено и капусту. Такие данные опубликованы на сайте ведомства.

Согласно результатам исследования, рост цен на пшено и капусту за прошедший год составил 73,6% и 72,8% соответственно. В число лидеров также вошли газовое моторное топливо (30,8%), сахар (28,3%), яйца (25,9%), лук репчатый (23,7%), валидол (10 таблеток, 23,6%) и свекла столовая (23%).

В свою очередь наибольшее снижение цен показали гречневая крупа (-15,8%), помидоры свежие (-10,6%), чеснок (-10,2%), огурцы и помидоры (-8,2%), "Эссенциале форте Н" (10 капсул, -7,2%), огурцы свежие (-6%) и лимоны (-4,7%).

Динамика представлена Росстатом в индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям.