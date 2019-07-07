Губернатор Свердловской области открыл юбилейный ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Активная поддержка со стороны правительства России позволила ИННОПРОМу стать крупнейшей международной выставкой, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в воскресенье в ходе церемонии открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"На протяжении десяти лет ИННОПРОМ создает новую реальность, укрепляет связь науки и производства, ускоряет внедренческие процессы, способствует выявлению и широкому распространению лучших практик во всех сферах нашей жизни - от промышленности до урбанистики и градостроения. Активная поддержка со стороны правительства РФ позволила ИННОПРОМу успешно пройти путь от сугубо регионального проекта, созданного для модернизации уральской индустрии до масштабов крупнейшей международной выставки, имеющей сегодня заслуженную репутацию генератора идей и проводника инноваций", - сообщил губернатор.

По его словам, ИННОПРОМ притягивает ведущих экспертов промышленности, представителей деловых и научных кругов, руководителей крупных концернов и холдингов со всего мира.

"Ежегодно гостями и участниками выставки становятся порядка 50 тыс. человек. За предыдущие годы на полях выставки заключено свыше 500 значимых соглашений. Это позволило многим перспективным идеям и намерениям, наукоемким разработкам и технологиям перейти в практический путь, стать реалиями современной жизни", - добавил Куйвашев.

В свою очередь, министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк сообщил, что проведение ИННОПРОМа в партнерстве с Турцией имеет важное значение для развития ее сотрудничества с российскими регионами. "Между нашими странами многие препятствия в торгово-экономических отношениях устранены. Так, в 2018 году торговля между Россией и Турцией по сравнению с предыдущим годом приблизительно выросла на 15% и составила $25,7 млрд, а взаимные инвестиции возросли до $12 млрд. Однако мы хотим осуществлять торговое и экономическое сотрудничество с регионами России", - сказал он, добавив, что его страна на выставке представлена 26 фирмами, семью агентствами развития, 12 союзами экспортеров, а у гостей стенда будет возможность ознакомиться с турецкой кухней и культурой.

Международная промышленная выставка "Иннопром-2019" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году - "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна - партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.