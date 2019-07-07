Грузинские авиакомпании выполнили последние рейсы в РФ перед временным запретом на полеты

ТБИЛИСИ, 7 июля. /ТАСС/. Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье выполнили последние рейсы в направлении России накануне вступления в силу временного запрета на полеты в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службах авиакомпаний.

"Да, сегодня мы выполнили последний рейс в Московский аэропорт Жуковский. Самолет вылетел по штатному расписанию. После этого рейса мы прекращаем полеты в Россию", - сказала PR-менеджер MyWay Airlines Тамар Кобулашвили. Самолет MyWay Airlines совершил рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из грузинской столицы в Санкт-Петербург. К выполнению последних рейсов из Грузии в Россию готовятся российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Победа" и "Аэрофлот".

Решение российских властей о прекращении воздушных авиаперевозок было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.