Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

ТЫНДА /Амурская область/, 7 июля. /ТАСС/. Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр транспорта России Евгений Дитрих.

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"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму - предварительно, очень предварительно - в районе около 3 млрд рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды", - сказал министр.

По его словам, окончательно авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели. "Компании с учетом объема возвращенных билетов сейчас занимаются тем, что они эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены", - сказал министр.

По итогом совещания у вице-премьера Максима Акимова Минтрансу было дано поручение оценить потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию. Также Минтранс должен разработать универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам.

Обмен авиабилетов

Около 4,5 тыс. россиян, находящихся в Грузии, не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты после указа о прекращении авиасообщения между двумя странами, сообщил Дитрих.

"Сейчас наши оценки показывают, что из тех, кто не сдал билеты, не обменял их на более раннее время, осталось около 4,5 тыс. человек, которые никаким образом не проявили желания сдать билеты, улететь раньше", - сказал министр.

Он напомнил, что в Грузии на момент принятия решения о прекращении авиасообщения находилось около 54 тыс. россиян.

Кроме того, Минтранс РФ выделил дополнительные средства на то, чтобы россияне, которые не обменяли билеты из Грузии, могли на следующей неделе вернуться в Россию.

"На всякий случай мы готовим на 8 число [8 июля] и на неделю с 8 числа дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты", - сказал Дитрих.