Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается с 8 июля на фоне антироссийских выступлений в этой стране. В воскресенье грузинские авиакомпании уже закончили полетную программу в Россию, сообщили ранее ТАСС в пресс-службах Georgian Airways и MyWay Airlines, а последний российский рейс компании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Тбилиси в 22:05 7 июля.
Из России в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.
Решение о приостановке авиасообщения между странами было принято после того, как 20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позже Минтранс РФ сообщил о закрытии полетов в Россию грузинским авиакомпаниям.
На момент принятия решения о прекращении авиасообщения в Грузии находились около 54 тыс. россиян
По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, на данный момент около 4,5 тыс. россиян, находящихся в стране, не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты, и Минтранс РФ выделил дополнительные средства для их возвращения в Россию на этой неделе.
Ситуация с туристами
Параллельно с приостановкой прямого авиасообщения с Грузией турфирмам было рекомендовано приостановить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране. Туроператоры подтвердили полный отказ от продажи туров в Грузию, сообщили в Ростуризме.
При этом, по данным ведомства, на момент объявления о временном прекращении прямого авиасообщения с Грузией в этой стране находилось порядка 1,5 тыс. российских организованных туристов, путешествующих по линии туроператоров, с датами обратного вылета до 8 июля. Еще порядка 3,5 тыс. организованных туристов приобрели туры с заездом после 8 июля и датой возвращения до конца года. Такие туристы имеют право требовать как расторжения договора о реализации туристского продукта с полным возвратом денежных средств, так и изменения его условий по соглашению сторон, то есть могут изменить направление или сроки отдыха, отметили в Ростуризме.
Пока туристы в основном предпочитают выбирать другие страны для отпуска, среди фаворитов - Кипр, Турция, Армения, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Кроме того, популярны Сочи, Крым, Болгария, сообщила в свою очередь агентству пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
В основном же в Грузии отдыхали не организованные, а самостоятельные туристы из России, отметили в Ростуризме. По данным РСТ, путешественники, которые решили лететь в Грузию после 8 июля, несмотря на ограничения, выбирают варианты перелета со стыковкой через третьи страны.
Компенсации авиакомпаниям
Минтранс РФ предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей, окончательная сумма, по словам Дитриха, должна быть подсчитана на этой неделе.
По итогом совещания у вице-премьера Максима Акимова Минтрансу было дано поручение оценить потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию. Также Минтранс должен разработать универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам.