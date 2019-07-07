Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается с 8 июля на фоне антироссийских выступлений в этой стране. В воскресенье грузинские авиакомпании уже закончили полетную программу в Россию, сообщили ранее ТАСС в пресс-службах Georgian Airways и MyWay Airlines, а последний российский рейс компании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Тбилиси в 22:05 7 июля.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

Из России в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.

Решение о приостановке авиасообщения между странами было принято после того, как 20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позже Минтранс РФ сообщил о закрытии полетов в Россию грузинским авиакомпаниям.

На момент принятия решения о прекращении авиасообщения в Грузии находились около 54 тыс. россиян

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, на данный момент около 4,5 тыс. россиян, находящихся в стране, не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты, и Минтранс РФ выделил дополнительные средства для их возвращения в Россию на этой неделе.

Ситуация с туристами

Параллельно с приостановкой прямого авиасообщения с Грузией турфирмам было рекомендовано приостановить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране. Туроператоры подтвердили полный отказ от продажи туров в Грузию, сообщили в Ростуризме.