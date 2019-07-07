Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на побережье Грузии

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Временный запрет на прямое авиасообщение между РФ и Грузией ощутимо сказался на черноморских курортах республики, где 80% гостиничных броней уже аннулированы россиянами. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил основатель и руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

"Самый большой удар получили морские курорты, где аннулирование броней туристами России возросло до 80%. Об этом заявили и в администрации туризма Аджарии. Следует отметить, что ситуация неблагоприятная и в остальной Грузии. Мы можем сказать, что в общей сложности по стране россиянами аннулировано до 60% гостиничных броней", - сказал Алавердашвили. От отдыха в Грузии не отказались в основном российские туристы так называемого премиум-класса, уточнил он.

По оценке Национальной администрации туризма Грузии, вероятный ущерб для экономики страны от сокращения турпотока из России составит около $710 млн.

8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, который он издал 21 июня, о том, что российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. С этого же дня вступает в силу и решение министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.