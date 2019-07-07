Эксперт: малый турбизнес Грузии на грани банкротства из-за запрета полетов из РФ

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Временный запрет на прямое авиасообщение из России в Грузию ударит по малым и средним туристическим предприятиям, которые окажутся на грани банкротства, если правительство республики не окажет им должной помощи. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил экс-депутат парламента Грузии, профессор Кавказского международного университета Демур Гиорхелидзе.

"Конечно, потери будут, и особенно пострадают те люди, которые работают в малом и среднем бизнесе, в туристическом секторе. У них есть обязательства перед банками. Думаю, что правительству придется как-то договориться и обеспечить реструктуризацию их долгов, иначе они просто обанкротятся", - сказал он.

Грузинская национальная валюта, которая в течение длительного времени колебалась в районе 2,68-2,70 за доллар, 27 июня установила антирекорд - обменный курс лари по отношению к доллару составил 2,84. В последнее время курс лари стал стабилизироваться. На вопрос, не повлияет ли отток российских туристов на национальную валюту Грузии, эксперт ответил, что это будет иметь "эффект маленького шока", однако в долгосрочной перспективе валюта стабилизируется.

8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, который он издал 21 июня, о том, что российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. С этого же дня вступает в силу и решение министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.