Роскачество разработало классификацию зернового хлеба

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.

"Чтобы устранить существующий пробел, Роскачеством совместно с НИИ хлебопекарной промышленности завершена разработка проекта стандарта "Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки", в котором прописали требования к такой продукции. Стандарт будет представлен в Росстандарт уже в августе", - отмечается в сообщении.

Согласно разработанной экспертами классификации, мультизерновым будет считаться хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19% и содержащее в составе три и более вида зерна и продуктов его переработки (кроме пшеничной и ржаной муки). Зерновой хлеб будет предполагать хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19 %, содержащее в рецептуре не более двух видов зерна и продуктов его переработки (кроме пшеничной и ржаной муки). И третий вид - хлеб из цельнозерновой муки: хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19%, содержит в рецептуре цельнозерновую и/или обойную муку.

"Стандарты для изготовления зернового хлеба, безусловно, необходимы. Они являются гарантом единых правил действий на рынке. Их разработка должна осуществляться очень взвешенно, с учетом всех особенностей отечественного рынка хлебобулочных изделий и, прежде всего, того, что в России это направление активно развивается только последние 5-7 лет. И я бы сказал, что наша специфика не позволяет нам особенно ориентироваться на опыт западных стран, мы сейчас в активном поиске", - приводятся в сообщении слова вице-президента Российского Союза пекарей Алексея Лялина.

По его мнению, стандарты зернового хлеба должны быть в какой-то степени рамочными, но и опережающими, идущими навстречу потребительскому спросу. В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) полагают, что классификация данного сектора хлебобулочной продукции принесет пользу как производителям, так и потребителям.

"Создание единой классификации будет способствовать развитию здоровой конкуренции на рынке: подделать продукт "мимикрирующий" под полезный, но фактически таким не являющийся, теперь будет сложнее. Это простимулирует рост продаж добросовестных производителей", - отметил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

По его мнению, потребителю инициатива также пойдет на пользу. Она позволит сделать рынок более прозрачным, исключит случаи введения потребителя в заблуждение относительно свойств товара. В результате покупатель будет четко понимать, какой продукт перед ним, и сможет сделать более осознанный выбор, уверен Востриков.