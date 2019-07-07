Последний вылетевший из Москвы до отмены сообщения с Грузией рейс приземлился в Тбилиси

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 1892, вылетевший в воскресенье из аэропорта Шереметьево, приземлился в Тбилиси. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Шереметьево. Это последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси, вылетевший перед отменой авиасообщения.

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Вылет обратного рейса SU 1893 в Шереметьево запланирован в 03:05 по местному времени, прилет в Москву - в 04:50 (мск).

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.