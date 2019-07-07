Bloomberg: саудовская авиакомпания отказалась от покупки Boeing 737 MAX в пользу Airbus

Отмечается, что договоренность между Boeing и Flyadeal о покупке лайнеров была достигнута в декабре 2018 года, однако теперь перевозчик принял решение отказаться от самолетов Boeing и закупить 50 самолетов А-320 Airbus. Ожидается, что авиакомпания получит первые 30 самолетов этого типа в 2021 году.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета этой модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX перед тем, как они разбились, произошел сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности").