Российские авиакомпании завершили выполнение рейсов из Грузии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 1893, ранее в понедельник вылетевший из Тбилиси, приземлился в аэропорту Шереметьево. Это следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

Согласно этим данным, рейс приземлился в 04:51 мск.

Это последний рейс российской авиакомпании из Тбилиси, закрывающий полетную программу между Россией и Грузией.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию 7 июля. Из России в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. С этого же дня вступает в силу и решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.