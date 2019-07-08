Амурские судостроители построят по меньшей мере пять судов для промысла краба

ТАСС, 8 июля. Амурский судостроительный завод построит не менее пяти судов, предназначенных для промысла краба. Об этом сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов после посещения предприятия.

"Рассматривается вопрос строительства краболовов, по схеме через ОСК приблизительно договорились, сейчас осталось поставить точку по тому, какой проект захотят основные заказчики видеть в качестве базового. Что касается объема, то мы видим, что не менее 18 краболовов ОСК возьмет на изготовление <...> Это означает, что на Амурском судостроительном заводе будет строиться не менее пяти единиц", - сказал Рахманов.

Он добавил, что заказ значительно поддержит производство.

Рахманов также сообщил, что в настоящее время завод обеспечен заказами до 2023 года, в том числе по строительству малых ракетных кораблей. На заводе также ведется строительство двух паромов для линии Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин). В мае этого года предприятие сообщало о срыве сроков из-за недопоставок импортного оборудования в связи с санкциями.

"Первый паром будет сдан в 2020 году, второй - в 2021 году", - сказал Рахманов, добавив, что над заказом трудятся более 400 человек, к завершению подходят корпусные работы.

Амурский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) находится в Комсомольске-на-Амуре, работает с 1936 года.