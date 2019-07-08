РМК вложит в реконструкцию Кыштымского медеэлектролитного завода более $60 млн в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) планирует в 2019 году вложить более $60 млн в реконструкцию Кыштымского медеэлектролитного завода в Челябинской области. Об этом в понедельник сообщил президент РМК Всеволод Левин в интервью ТАСС на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"По Кыштымскому медеэлектролитному заводу задача увеличить производительность до 230 тыс. тонн катодной меди. Там будет проведена глобальная реконструкция, цех электролиза будет полностью заменен, будут стоять современные электролизные ванны, передовое оборудование: роботизированные краны, катодосдирочные и анодоподготовительные машины. Весь технологический процесс будет роботизирован, это снизит себестоимость готовой продукции и улучшит ее качество. В этот проект в нынешнем году вложим больше $60 млн", - сказал Левин.

Кыштымский медеэлектролитный завод основан в 1757 году, является одним из старейших металлургических предприятий Урала. В состав РМК предприятие вошло в 2003 году. Как сообщается на сайте компании, в настоящее время производительность завода составляет приблизительно 130 тыс. тонн медных катодов и 100 тыс. тонн медной катанки в год.

Группа РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В ее составе горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. Владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане. Запасы медной руды компании превышают 2,6 млрд тонн, запасы меди - более 12 млн тонн. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.