{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"КамАЗ" поставит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей

Соответствующий контракт был заключен с "Гянджинским автомобильным заводом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Внешнеторговая компания "Камаз" заключила с "Гянджинским автомобильным заводом" (Азербайджан) контракт на поставку машинокомплектов на сумму 400 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Минпромторга РФ.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.

Теги
АзербайджанРоссия
ИННОПРОМ-2019
Ростех в июле поставит в МФЦ первые "КриптоБиоКабины" для оформления загранпаспортов
Функционал "КриптоБиоКабины" позволяет осуществлять регистрацию биометрических параметров заявителя - изображение лица и отпечатков пальцев
Читать полностью