"КамАЗ" поставит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Внешнеторговая компания "Камаз" заключила с "Гянджинским автомобильным заводом" (Азербайджан) контракт на поставку машинокомплектов на сумму 400 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Минпромторга РФ.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.