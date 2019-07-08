РЖД планируют заказать 1,6 тыс. двухэтажных вагонов

ТЫНДА /Амурская область/, 8 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют пополнить парк 1,6 тыс. новых двухэтажных вагонов, в которых будут и спальные, и сидячие места, подвижной состав разработают "Уральские локомотивы". Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

"Нужно понимать технические характеристики, смогут ли они делать, что мы хотим. Если они это нам сделают, тогда, как написано в меморандуме, порядка 1600 вагонов. Мы хотим сделать миксовый вагон, чтобы были и сидячие [места], и спальные, и СВ. И чтобы все было в одном поезде", - отметил Пегов.

Планируется, что новый вид подвижного состава разработают до конца года, в одном составе будет до 10 вагонов, чтобы их можно было соединять и разъединять. "Например, едет 20 вагонов из Москвы, доезжает до Краснодара. Потом одна половина поехала в Анапу, вторая - в Адлер. Потом обратно соединились. Хотелось бы [пустить поезда на] южные направления", - объяснил Пегов.

Ранее сообщалось, что предприятие "Уральские локомотивы" (СП Siemens и группы "Синара") планирует поставить РЖД более тысячи вагонов для инновационных двухэтажных электропоездов в рамках подписанного соглашения о расширении парка пассажирских поездов холдинга.