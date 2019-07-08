Крупнейшие ретейлеры окажут поддержку развитию Системы быстрых платежей в России

ТАСС, 8 июля. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) приветствуют запуск Банком России Системы быстрых платежей (СБП) и будут оказывать технологическую и организационную поддержку ее развитию. Об этом говорится в совместном заявлении ассоциаций (есть в распоряжении ТАСС).

"В настоящее время компании, входящие в ассоциации совместно со своими партнерами, вырабатывают IT-решение, которое должно быть удобным и понятным для конечных потребителей. Планируется, что тестирование СБП начнется в конце июля 2019 года, а коммерческий запуск продукта состоится до конца 2019 года", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что ключевым фактором является ставка платежа. "Активные попытки по лоббированию ее повышения по сравнению с предлагаемым ЦБ России уровнем несут существенные риски недостижения эффекта, на который рассчитывали и регулятор, и ретейл", - опасаются в компаниях. Как рассказал ТАСС президент АКИТ Артем Соколов, при обсуждении вопроса высокой стоимости эквайринга с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и ЦБ отмечалось, что вместо госрегулирования тарифов в России появится Система быстрых платежей, которая создаст новое конкурентное средство безналичной оплаты и будет стоить ретейлу на уровне 0,3-0,4% за транзакцию. "Для нас это являлось ключевым моментом. Сейчас по закону мы обязаны принимать карты и их стоимость в 6-9 раз превышает стоимость обслуживания наличных. В случае, если с приходом СБП останется все по-прежнему, нам неизбежно придется вернуться к вопросу государственного регулирования тарифов", - пояснил он.

Глава АКОРТ Сергей Беляков в беседе с ТАСС уточнил, что, по прогнозам, за первый год эксплуатации через систему может пойти до 5-7% платежей. При этом максимальная ставка тарифа, при которой сетям было бы экономически целесообразно использовать Систему быстрых платежей, - 0,4%.

Однако, по мнению АКОРТ и АКИТ, запуск СБП выведет Россию в число стран - лидеров по уровню развития финансовых инструментов, приведет к повышению прозрачности целых секторов хозяйственной активности и будет способствовать росту бюджетных поступлений.

О системе

Банк России в конце февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключены банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, "Qiwi банк" и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.