РЖД планируют сократить время в пути из Москвы в Адлер до 20 часов

ТАСС, 8 июля. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют после завершения модернизации путей и обновления подвижного состава сократить время в пути из Москвы в Адлер до 20 часов. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

"Мы же добиваемся того, чтобы сокращать время до Адлера. Я думаю, если все пойдет нормально, будем стараться в 20 часов укладываться после всех модернизаций, реконструкций", - сказал он.

Пегов также отметил, что для этого маршрута существует проблема совмещения графика пригородного движения и поездов дальнего следования.

"Там проблема не в том, что не доехать. И по этим путям можно. Он мешает всем поездам по пригородным зонам. В Москве выезжает, потом попадает на Юго-Восточную дорогу, потом Ростов, потом Краснодар, а дальше по берегу входит в параллельный график. Не разгонишься", - заключил он.

На данный момент путь из Москвы в Адлер на поезде занимает 24 часа.