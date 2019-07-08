Медно-цинковое месторождение УГМК в Башкирии начнет работу через семь лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) планирует начать работу на подземном руднике Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии через семь лет. Соглашение о старте финансирования проекта будет подписано между УГМК и Сбербанком на ИННОПРОМЕ 8 июля, сообщил журналистам генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Подольская группа медно-колчеданных месторождений расположена в Хайбуллинском районе Башкирии, относится к крупнейшим в России и является сырьевой базой УГМК. Месторождение представлено медными, медно-цинковыми и серно-колчеданными технологическими типами руд. Кроме меди, промышленную ценность имеют цинк, золото, серебро и другие элементы.

"Мы сегодня со Сбербанком будем подписывать соглашение в части организации и старта финансирования нашего нового проекта - это Подольский рудник [в республике Башкортостан]. Это огромная работа на ближайшие пять-десять лет. Если все пойдет по графику, то Подольский рудник начнет свою работу не ранее, чем через семь лет", - сказал Козицын. Он уточнил, что общий объем инвестиций по проекту составляет порядка 54 млрд рублей.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.