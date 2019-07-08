"Ъ": "Ростелеком" может начать выплачивать промежуточные дивиденды за полугодие

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Ростелеком" может перейти к выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие вместо выплат по итогам девять месяцев - из расчета 2,5 рубля на акцию. По итогам года величина дивидендов может достигнуть 5 рублей на акцию или суммарно 13,9 млрд рублей, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к компании.

По информации издания, вопрос изменения выплат промежуточных дивидендов будет вынесен на заседание совета директоров, которое также будет утверждать сделку по консолидации Tele2, а затем на внеочередное собрание акционеров. Если решение будет одобрено, акционеры "Ростелекома" смогут получить дивиденды за первое полугодие уже осенью, отмечает газета.

Однако, как уточняет издание, формальное обсуждение этого вопроса в правительстве не началось и, вероятно, идет пока на уровне министерств.

Дивиденды "Ростелекома" по итогам 2018 года составили 5 рублей на обыкновенную и привилегированную акции (суммарно 13,9 млрд рублей, что соответствует 93% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности). Дивиденды "Ростелекома" за 2017 год составляли суммарно 14,05 млрд рублей.

В марте 2018 года была обновлена дивидендная политика "Ростелекома" с минимальным порогом дивидендных выплат в 5 рублей на одну обыкновенную акцию и не менее 75% от свободного денежного потока (FCF) по итогам 2018, 2019 и 2020 годы Согласно положениям о дивидендной политике, "Ростелеком" будет стремиться, "чтобы размер дивидендных выплат (совокупно по обыкновенным и привилегированным акциям) не превышал 100% от чистой прибыли по МСФО за отчетный год, но в любом случае был не ниже уровня, рекомендованного Росимуществом и правительством РФ для компаний с государственным участием".

Государство владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома" через Росимущество, Внешэкономбанк - 3,96%, ООО "Мобител" - 12,01%. Доля акций "Ростелекома" в свободном обращении составляет 38,98%.