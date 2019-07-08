Сеул направит делегацию в Токио для обсуждения торговых ограничений

ТАСС, 8 июля. Власти Южной Кореи намерены в текущем месяце направить в Японию межпартийную делегацию для обсуждения торговых санкций Токио против Сеула. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на спикера южнокорейского парламента Мун Хи Сана.

"Президент [Республики Корея] Мун Чжэ Ин предложил направить межпартийную делегацию в Японию. Лидеры парламентских фракций поддержали данную инициативу и договорились направить ее уже в июле", - заявил представитель законодательного органа.

1 июля японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения.

Отношения между Токио и Сеулом резко обострились после того, как осенью 2018 года Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, которая сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Было признано, что во время Второй мировой войны этих людей мобилизовали и принудили к подневольному труду на одном из предприятий фирмы. Правительство Японии отвергает подобные судебные решения и настаивает на том, что вопрос о компенсациях был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом в 1965 году. В связи с тем, что корпорация Nippon Steel & Sumitomo Metal не стала выплачивать компенсации, в Южной Корее началась процедура конфискации ее активов.