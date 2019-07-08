Завод "GM-АвтоВАЗ" запустил конвейер после плановой приостановки производства

САМАРА, 8 июля. /ТАСС/. Тольяттинское совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" запустило в понедельник конвейер после планового пятидневного простоя, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе предприятия.

"Конвейер запущен сегодня в штатном режиме после планового простоя. Во время простоя на предприятии проводилось профилактическое обслуживание оборудования", - сказал собеседник агентства.

Производство было приостановлено с 1 по 5 июля. В пресс-службе пояснили, что простой был вызван необходимостью оптимизации складских запасов продукции и никак не был связан с приостановкой производства из-за срыва поставок комплектующих на "АвтоВАЗе" 3-4 июля.

Как сообщалось ранее, с 3 июля "АвтоВАЗ" приостановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушений обязательств по договору поставки комплектующих со стороны нижегородской группы компаний (ГК) "Автокомпонент". Представители ГК "Автокомпонент" связывали прекращение поставок с отсутствием согласования цен на комплектующие. С 5 июля "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей в Ижевске и Тольятти. Отмечается, что "поставки возобновляются без дополнительных условий".

"GM-Автоваз" - совместное предприятие российского "АвтоВАЗа" и американской компании General Motors, расположено в Тольятти (Самарская область), выпускает автомобили "Шевроле Нива".