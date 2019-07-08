Минтранс назвал условия для возобновления полетов грузинских авиакомпаний в Россию

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков в эфире телеканала " Россия-24 " в понедельник.

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной. А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - сказал Волков.

Решение о приостановке авиасообщения между странами было принято после того, как 20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позже Минтранс РФ сообщил о закрытии полетов в Россию грузинским авиакомпаниям.

На момент принятия решения о прекращении авиасообщения в Грузии находились около 54 тыс. россиян. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, на данный момент около 4,5 тыс. россиян, находящихся в стране, не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты, и Минтранс РФ выделил дополнительные средства для их возвращения в Россию на этой неделе.