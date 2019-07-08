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Fitch присвоило группе "ПИК" рейтинг BB- со "стабильным" прогнозом

Согласно сообщению агентства, такой рейтинг обусловлен лидирующей позицией группы на рынке недвижимости России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило девелоперской группе "ПИК" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне BB- со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство.

Как отмечается в сообщении, рейтинг обусловлен лидирующей позицией группы на рынке недвижимости России, устойчивым свободным денежным потоком и благоприятными условиями на ипотечном рынке.

Группа компаний "ПИК" специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса, реализует проекты в Москве, Московской области и других регионах России.

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