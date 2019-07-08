В Турции заявили о заинтересованности в российских энергосберегающих технологиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Турция заинтересована в использовании российского опыта по энергосбережению. Об этом в понедельник заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, выступая на выставке ИННОПРОМ.

"Для нас очень важно повысить возможности по энергосбережению. Мы знаем, что у России есть огромнейший опыт и технологии, которые дают возможность развивать экономику, повышать производительность, поэтому и нашим промышленникам, и российским промышленникам есть чему друг и друга поучиться", - сказал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.