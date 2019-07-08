Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

ТАСС, 8 июля. Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам. По его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным. Об этом он сказал, выступая на одной из сессий проходящего в Екатеринбурге форума-выставки ИННОПРОМ.

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"Какая еще беда? - серьезная закредитованность предприятий. Я сейчас в первую очередь говорю о предприятиях ОПК. По нашим подсчетам, сегодня кредитный портфель предприятий ОПК составляет свыше 2 трлн рублей - 2,2 трлн рублей. По нынешним процентным ставкам, объем средств, необходимых для уплаты процентов, это порядка 200 млрд рублей. Эта цифра бьется с плановой прибылью предприятий ОПК", - заявил вице-премьер.

Он отметил, что рентабельность предприятий "на входе" сегодня составляет около 20% "на выходе" - около 3-5%. Поэтому объем собственных средств у предприятий ограничен.

"Возможности опереться на внутренние источники, на самые действенные источники, на собственные деньги, практически нет. Необходимо что-то на этот счет делать", - сказал Борисов, напомнив, что один из ведущих банков - "Сбербанк" получает прибыли. "Я не хочу сказать, что это плохо - это хорошо. Но как-то надо соизмерять. То есть промышленный сектор, который производит продукцию, живет впроголодь, обслуживая финансовые институты. Финансовые институты, которые ничего не производят, а призваны только обеспечивать процессы организации производства и внедрения продукции, имеют прибыль в разы больше, чем производитель. Есть, над чем подумать", - отметил вице-премьер.

"Идет только обслуживание процентов, основное тело кредита абсолютно точно никогда уже не будет погашено, они [предприятия] не в состоянии погасить эти кредиты", - сказал Борисов, отметив, что обращался к президенту Владимиру Путину с предложениями провести расчистку кредитного портфеля. В мире применяются такие методики как списание долга или докапитализация предприятий. "Комбинация этих мер или реструктуризация этих кредитов должна дать какой-то результат", - надеется он.