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Британские ученые предложили использовать локальные источники энергии для Интернета вещей

Специалисты считают, что локальная выработка солнечной и тепловой энергии, а также энергии механических колебаний позволит сократить затраты и повысить операционную эффективность

ТАСС, 8 июля. Эпоха Интернета вещей потребует новых источников энергии для питания большого количества устройств с сенсорными датчиками - возможным решением может стать локально аккумулируемая солнечная и пьезоэлектрическая энергия. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследования ученых Крэнфилдского университета в Великобритании.

В условиях стремительного развития Интернета вещей применение традиционных батарей нецелесообразно - их замена зачастую вызывает проблемы логистики и безопасности, особенно в труднодоступных местах, таких как морские ветряные электростанции или станции метеорологического мониторинга.

Ученые из университета Крэнфилда считают, что оптимальное решение в данном случае состоит в применении небольших объемов локально вырабатываемой энергии. Использование солнечной и тепловой энергии, или пьезоэлектрической энергии, получаемой за счет вибрационных колебаний позволит свести к минимуму затраты при обеспечении энергией труднодоступных объектов.

В частности, ученые уже исследуют возможность получения пьезоэлектрической энергии за счет преобразования энергии, генерируемой колебаниями конструкций ветряных турбин. Это позволит обеспечить достаточную надежность питания датчиков, обнаруживающих и контролирующих размывы морского дна под электростанциями, а также осуществлять мониторинг других механических повреждений.

В долгосрочной перспективе локальные аккумуляторы энергии смогут применяться и в других сферах, где задействуется высокое количество сенсорных датчиков - от промышленного производства до спутников, анализирующих атмосферу.

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