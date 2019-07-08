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Приостановка авиасообщения с Грузией

Georgian Airways в два раза увеличила количество рейсов в Ереван после запрета России

Самолеты авиакомпании будут совершать 14 рейсов

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Georgian Airways с понедельника увеличила частоту рейсов Тбилиси - Ереван с семи до 14 после ввода временного заперта на полеты из России. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства гражданской авиации Грузии.

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"С сегодняшнего дня Georgian Airways на воздушной линии добавляет семь частот и до конца летнего навигационного сезона будет выполнять 14 регулярных полетов в неделю. Соответственно, авиакомпания предложит пассажирам в день два рейса из Тбилиси в Ереван", - сказано в сообщении.

Кроме того, с 10 июля авиакомпания начинает выполнять прямые рейсы из курортного города Батуми (Аджарская АР) в Ереван. Самолет из Батуми в армянскую столицу будет летать ежедневно до окончания летнего навигационного сезона. Рейсы в Ереван из Батуми и Тбилиси будут осуществлять самолеты типа Boeing 737, Embraer ERJ190 и CRJ200.

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АрменияГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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