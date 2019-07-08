Путин посетит Екатеринбург 9 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.

"Завтра президент едет в Екатеринбург, примет участие в ИННОПРОМе, выступит на втором глобальном саммите по производству и индустриализации", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, важным пунктом в программе Путина в Екатеринбурге станет общение со студентами и аспирантами Уральского федерального университета. Песков напомнил, что Путин некоторое время назад решил посетить все федеральные университеты, но пока не побывал в Уральском университете. "Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами и аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение", - считает представитель Кремля.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Ее тема в этом году - "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна - партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг РФ и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.