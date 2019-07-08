"Опора России" просит председателя Совета Федерации защитить застройщиков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" обратилось к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить принятые в третьем чтении Госдумой поправки к законопроекту о долевом строительстве, которые блокируют деятельность застройщиков. Об этом говорится в письме "Опоры России" к Матвиенко, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В принятом законопроекте содержатся противоречия, способные оказать негативное воздействие на отрасль в целом и исполнение показателей паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда" <...> Согласно п. 4 ст. 105 конституции Российской Федерации, Совет Федерации вправе отклонить законопроект, принятый Государственной Думой, с целью создания согласительной комиссии по уточнению некорректных формулировок законопроекта. Прошу Вас, уважаемая Валентина Ивановна, рассмотреть возможность реализации указанного конституционного права, предоставленного Совету Федерации, с целью недопущения блокировки деятельности застройщиков", - обращается глава объединения Александр Калинин в письме к Матвиенко.

По мнению экспертов бизнес-объединения, принятый законопроект не учитывает высказанные строительным сообществом опасения. Принятая редакция законопроекта имеет противоречия с ранее декларируемыми основами проектного финансирования для застройщиков, считают в "Опоре". Кроме того, там уверены, что он полностью блокирует возможность строительства объектов по соответствующим разрешениям, полученным до 1 июля 2018 года.

"Возложение на застройщика обязанности по одному и тому же проекту (очереди строительства) уплачивать взносы в компенсационный фонд и осуществлять продажи с использованием счетов эскроу (т. е. оплатой процентов за пользование кредитными средствами) создает неоправданно высокую финансовую нагрузку на такие проекты. Более того, "новые" требования в части критериев соответствия застройщика в большинстве случаев невозможно применить к "старым" проектам, которые начали свою реализацию до 1 июля 2018 года", - говорится в экспертном заключении.