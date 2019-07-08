Первые цифровые паспорта предприятий создадут в России в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Минпромторг России в 2019 году начнет создавать цифровые паспорта отечественных предприятий, которые позволят организациям претендовать на меры государственной поддержки, сообщил на международной промышленной выставке ИННОПРОМ директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

"[Планируется] создание до конца 2019 года... цифрового паспорта предприятия на государственной информационной системе управления промышленностью. Этот сервис очень быстро станет актуальным и востребованным. Впоследствии все наши меры поддержки будут ставиться в зависимость от оценки показателей уровня готовности цифровой трансформации предприятия", - сказал он в ходе сессии "Сквозная цифровизация производственных процессов на всех уровнях".

По его словам, для этого Минпромторгом разработана дорожная карта "Цифровая промышленность". "Первый ее этап - оценка уровня готовности цифровой трансформации предприятия [внедрения цифровых технологий]. Это тот срез, который мы должны сделать, прежде, чем вкладывать деньги, предоставлять льготные займы, субсидии на разработку или гранты на внедрение. Перед этим мы должны понимать матрицу технологических решений, внедряемых на предприятии", - отметил Дождев.

При этом изменения затронут и саму государственную информационную систему управления промышленностью. Ее планируется сделать государственно-частной. "Мы не хотим больше заниматься созданием разнородных и плохо между собой взаимодействующих сервисов. Мы хотим предоставить ядро этой информационной системы как площадку для частных разработчиков <... > Планируем до конца 2019 года довести процесс до зримого результата - пула таких проектов и сервисов", - пояснил Дождев.

Он добавил, что с 2019 года Фонд развития промышленности начал реализацию программы "Цифровизация промышленности" по предоставлению льготных займов под 1% годовых на пять лет для разработчиков отечественного программного обеспечения и оборудования. "У них простая и понятная система получения. У нас сейчас порядка 20 проектов - легкого машиностроения, по изготовлению двигателей и другие - на разной стадии рассмотрения", - резюмировал он, пояснив, что в дальнейшем их планируется выдавать компаниям, получившим цифровые паспорта.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна - партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.