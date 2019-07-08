ТМК и УрФУ будут сотрудничать в области цифровизации и консалтинга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) договорились о сотрудничестве в области цифровизации, информационных технологий, консалтинговой и научно-исследовательской деятельности.

Документ был подписан в рамках международной промышленный выставки ИННОПРОМ, подписи под документом поставили генеральный директор ТМК Игорь Корытько и проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев.

Первым проектом, реализуемым в рамках соглашения, станет консалтинговая работа по унификации и цифровизации кадрового администрирования ТМК. Также с сентября 2019 года первая группа сотрудников трубной компании начнет обучение в рамках новой магистерской программы по управлению металлургическим предприятием, разработанной совместно с УрФУ и корпоративным университетом ТМК2U.

"Подписание данного соглашения открывает для нас новый этап сотрудничества - мы переходим от образовательной деятельности в научно-техническую совместную работу. Мы ожидаем от работы в рамках данного соглашения развития новых интересных проектов в области цифровых, аддитивных технологий, и ожидаем, что это позволит нам продвинуть нашу технологию на качественно новый уровень", - прокомментировал подписание Корытько.

"Для университета это очень важное партнерство, оно особенно важно для нас в связи с тем, что мы планируем подавать заявку на научно-образовательный центр мирового уровня, и взаимодействие с компанией ТМК там будет одним из ключевых", - отметил Кружаев.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.