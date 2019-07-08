В Госдуме обсудят прекращение поставок из Грузии вина и воды

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме в понедельник поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну. Об этом заявил журналистам глава фракции, вице-спикер Сергей Неверов.

"Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки", - сказал политик. "В этих условиях, конечно, мы считаем, что подобные действия недопустимы. Мы сегодня на Совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику Грузия", - подчеркнул он.

По мнению Неверова, эти меры "необходимы в связи с тем, что те недружественные действия, которые сегодня предпринимаются в отношении граждан РФ, должны иметь адекватную оценку". "Сегодня мы на Совете этот вопрос поднимем, чтобы выйти на палату с таким решением. Думаю, коллеги из других фракций это решение поддержат", - заключил он.