Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Кратное увеличение объема средств в Фонде развития промышленности (ФРП) может помочь предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получить "длинные" деньги. Такое мнение высказал в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на сессии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", которая проходит в рамках выставки ИННОПРОМ.

"Один из действенных механизмов - Фонд развития промышленности, там объем небольшой - 30 млрд рублей, но хорошие условия по процентам. Может быть, нам пойти по пути кратного увеличения этого объема. Я думаю, что создание региональных фондов развития промышленности по принципу 30% - регионы, 70% - федеральный бюджет - это тоже действенный механизм", - сказал Борисов.

По его словам, это те средства, которые, в отличие от простого банковского кредитования, дадут возможность получить "длинные" деньги.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна - партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.