В Ростовской области построят завод по производству полуприцепов-цистерн за 700 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Завод по производству полуприцепов-цистерн построят в Аксайском районе Ростовской области. Соответствующее соглашение на выставке ИННОПРОМ подписали губернатор региона Василий Голубев и исполнительный директор компании "Бонум" Евгений Богданов.

"Завод компания ["Бонум"] намерена построить в Аксайском районе. В проект предстоит вложить 700 млн рублей. Объем выпуска продукции составит 80 емкостных полуприцепов в месяц", - сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора.

Отмечается, что на новом предприятии будет создано около 300 рабочих мест. Согласно планам, в 2024 году объем выручки достигнет 2,1 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе, один завод компании уже работает в Ростове-на-Дону, три года назад его продукцию начали поставлять на экспорт. "В 2017 году [завод] увеличил объем экспорта в семь раз. По итогам 2017 года компания была признана "Лучшим экспортером Дона". Рассчитываем, что эти позиции будут только закрепляться. Как известно, область в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" должна будет решать задачу продвижения продукции на внешние рынки", - приводятся в сообщении слова Голубева.

По данным пресс-службы, компания "Бонум" была основана в 2014 году, предприятие производит полуприцепы-цистерны для перевозки светлых, темных нефтепродуктов и сыпучих грузов, а также надстройки, прицепы и полуприцепы для перевозки сельскохозяйственных грузов.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до 250 млрд долларов.