В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Средняя заработная плата сотрудников Шереметьево, задействованных в обработке багажа, составляет 82 тыс. рублей, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора аэропорта Шереметьево по производству Андрей Никулин.

"Что касается зарплат грузчиков, я могу официально заявить, что за последний год у наших грузчиков не было средней зарплаты в 45 тыс. рублей и не было 200 тыс. [рублей]. На данный момент у нас средняя заработная плата - 82 тыс. рублей до вычета налогов. Это у персонала, который занимается обработкой багажа - водители, операторы-комплектовщики, грузчики", - сказал Никулин.

Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала. По данным издания, такие суммы на совещании по стабилизации ситуации в Шереметьево назвал гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

"У нас были единичные случаи с выплатами порядка 200 тыс. рублей, - пояснил Никулин. - Это единичные случаи, которые касаются выплаты материальной помощи в соответствии с коллективным договором аэропорта и наших дочерних компаний. Действительно, в июне были такие выплаты, которые касались в том числе бонуса, заработной платы и материальной помощи".

С начала июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позднее говорил, что сбой с выдачей багажа связан с изменением технологических процессов в его обслуживании и обработке, а не с нехваткой грузчиков. По его словам, пассажирам приходилось ждать багажа более 2,5 часа. В середине июня аэропорт сообщил, что ситуация стабилизируется.

Однако 30 июня стало известно о массовом скоплении багажа в Шереметьево - более 1,5 тыс. единиц.

После прокурорской проверки был уволен ряд руководителей "Шереметьево хэндлинг", включая генерального директора.