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В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков

У персонала, который занимается обработкой багажа, средняя заработная плата составляет 82 тыс. рублей до вычета налогов, отметил заместитель гендиректора аэропорта по производству Андрей Никулин
Первый заместитель генерального директора АО "Международный аэропорт Шереметьево" по производству Андрей Никулин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Первый заместитель генерального директора АО "Международный аэропорт Шереметьево" по производству Андрей Никулин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Средняя заработная плата сотрудников Шереметьево, задействованных в обработке багажа, составляет 82 тыс. рублей, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора аэропорта Шереметьево по производству Андрей Никулин.

"Что касается зарплат грузчиков, я могу официально заявить, что за последний год у наших грузчиков не было средней зарплаты в 45 тыс. рублей и не было 200 тыс. [рублей]. На данный момент у нас средняя заработная плата - 82 тыс. рублей до вычета налогов. Это у персонала, который занимается обработкой багажа - водители, операторы-комплектовщики, грузчики", - сказал Никулин.

Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала. По данным издания, такие суммы на совещании по стабилизации ситуации в Шереметьево назвал гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

"У нас были единичные случаи с выплатами порядка 200 тыс. рублей, - пояснил Никулин. - Это единичные случаи, которые касаются выплаты материальной помощи в соответствии с коллективным договором аэропорта и наших дочерних компаний. Действительно, в июне были такие выплаты, которые касались в том числе бонуса, заработной платы и материальной помощи".

С начала июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позднее говорил, что сбой с выдачей багажа связан с изменением технологических процессов в его обслуживании и обработке, а не с нехваткой грузчиков. По его словам, пассажирам приходилось ждать багажа более 2,5 часа. В середине июня аэропорт сообщил, что ситуация стабилизируется.

Однако 30 июня стало известно о массовом скоплении багажа в Шереметьево - более 1,5 тыс. единиц.

После прокурорской проверки был уволен ряд руководителей "Шереметьево хэндлинг", включая генерального директора.

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