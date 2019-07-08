Минпромторг РФ: все данные, создаваемые за счет государства, должны быть открытыми

ТАСС, 8 июля. Любые данные, создаваемые за счет государства, должны быть открытыми и прозрачными. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров, выступая на сессии "Промышленность будущего: потенциал для роста в новых цифровых технологиях и организационных моделях" в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Любые данные, созданные за государственный счет, или с государственной поддержкой, или государственными компаниями, должны быть открытыми для всех и абсолютно транспарентными. Не хотите открывать свои данные - тогда простите, это ваш выбор, тогда поддержка государства не при чем", - сказал он.

Бочаров пояснил, что это позиция Минпромторга. В министерстве также рассчитывают, что ее поддержит и правительство.

Однако открытые данные - не значит бесплатные, уточнил замминистра. "Если произвели какой-то продукт, то почему бесплатно должны его передавать?", - добавил он.

Замглавы Минпромторга уточнил, что в рамках работы президиума правкомиссии по цифровому развитию под руководством вице-премьера РФ Максима Акимова была выявлена недобросовестная конкуренция в этой сфере. "Мы столкнулись с недобросовестной конкуренцией, когда даже собственную информацию по чужим сетям ты получить не можешь, потому что передающая сеть говорит: "Этой мой бизнес, я будут это продавать. Даже твои данные. Скажи какие данные тебе нужны - я тебе их дам", - заявил Бочаров.

В нацпроекте "Цифровая экономика" предусмотрены мероприятия по регулированию оборота данных в России.