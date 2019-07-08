"Россети" начали создание цифрового района энергосетей в Ульяновской области

ТАСС, 8 июля. Компания "Россети Волга" (входит в группу "Россети") начала проект создания пилотной зоны цифрового района электрических сетей в Ульяновской области, сообщила компания.

Пилотный кластер для отработки базовых технологий Smart Grid для распределительных сетевых компаний будет создан в пригородной зоне города Ульяновска на базе сетевых участков и центров питания "Луговая" и "Белый Ключ".

Проект включает в себя три составляющие: автоматизацию, изменение технологических процессов и цифровизацию. В процессе автоматизации к 2022 году на территории Ульяновского района будут установлены 20 реклоузеров, индикаторы тока короткого замыкания, дооборудованы системой технического учета 34 трансформаторные подстанции. Важной составляющей станет ретрофит девяти ячеек подстанции "Луговая".

"Россети Волга" по результатам реализации проекта энергетики планируют добиться максимальной наблюдаемости и управляемости сети в режиме реального времени, контроля параметров и режимов работы, самодиагностики и самовосстановления сети. Планируется добиться снижения уровня потерь на 30%, показателей аварийности на 50%, сокращения времени технологического присоединения к сети новых потребителей в 1,5 раза и увеличения полезного отпуска электроэнергии, уточняется в сообщении.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов