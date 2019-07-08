На создание научно-хранительского центра Кунсткамеры выделят около 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти 4,5 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на создание многофункционального научно-хранительского центра Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге, объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник постановлении правительства РФ.

"Подписанным постановлением принято решение о выделении в 2019-2022 годах бюджетных инвестиций в размере 4,46 млрд рублей на создание современного многофункционального научно-хранительского центра Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Площадь нового объекта - 25 тыс. кв. метров. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год", - говорится в документе, размещенном на сайте российского кабмина.

Отмечается, что принятое решение позволит обеспечить необходимые условия для размещения, научного изучения и экспонирования коллекций Кунсткамеры. Многофункциональный научно-хранительский центр Кунсткамеры планируется построить в Приморском районе города по адресу "Заповедная улица, 51 корпус 3".