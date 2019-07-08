Кабмин РФ к августу выберет вариант реализации автокоридора Европа - Западный Китай

ТАСС, 8 июля. Правительство в конце июля сделает выбор из двух вариантов реализации транспортного коридора Европа - Западный Китай: строительство новой автотрассы Москва - Казань или реконструкция существующей дороги М-7. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Игорь Астахов.

"Коридор "Европа - Западный Китай" - там два варианта: или реконструкция существующей дороги, или строительство новой, параллельно трассе М-7. Мы сейчас работаем над оценкой, чтобы доложить председателю правительства в конце июля, чтобы он осуществил этот выбор", - сказал Астахов.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, определяющее основные районы прохождения автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань.

При этом Игорь Астахов добавил, что выбор вариантов строительства дороги между Москвой и Казанью не зависит от реализации планов по строительству частной автомагистрали "Меридиан", которая задумана для связи Китая и Европы по прямому маршруту и рассчитана на движение магистральных грузовиков.

"И тому, и другому проекту быть. Если частый инвестор видит, что его проект эффективен и окупаем, пусть строит", - отметил он.

Реконструкция М-7

Непосредственно реконструкция трассы М-7 может оказаться даже дороже строительства новой трассы. Как отметил Астахов, среди факторов, ведущих к удорожанию такого варианта, большое количество обходов населенных пунктов и съездов, которые необходимо построить для реализации дороги как скоростной трассы.

Как добавил ТАСС директор департамента государственной политики в сфере дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков, реконструкция М-7 займет больше времени, чем строительство новой трассы Москва - Казань. "Реконструкция всегда сопряжена с тем, что нужно переключать потоки, необходимо учитывать и это. Поэтому логичным было бы запустить новый маршрут", - считает он.

Тем не менее, Волков отметил, что реконструкция М-7 рассматривается и как отдельная задача. "Мы ограничены в финансах, но мы должны понимать, в целом, что необходимо реконструировать М-7. Задача даже не сравнить два варианта, а понять, какие мероприятия мы должны сделать, чтобы на М-7 гибло меньше людей, в первую очередь", - сказал он.

Проект трассы

Скоростную автотрассу Москва - Нижний Новгород - Казань протяженностью 729 км планируется построить до конца 2024 года. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза - до 6,5 часов.

Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай. Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из которых 216 млрд планируется привлечь из внебюджетных источников.