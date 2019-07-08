На развитие промышленности Ростовской области за четыре года направили 52 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 52 млрд рублей направлено за последние четыре года на развитие промышленности Ростовской области из федерального бюджета, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"На развитие промышленности Ростовской области из федерального бюджета было направлено 52,3 млрд рублей с 2014 года по 2018 год. В регионе работает Фонд развития промышленности, который предоставляет предприятиям займы на развитие", - говорится в сообщении.

В настоящее время займы предоставлены 16 предприятиям. С этого года планируется предоставлять предприятиям Ростовской области совместные займы на реализацию проектов по программам федерального Фонда развития промышленности.

"Несмотря на небольшой срок работы, фонд успел зарекомендовать себя как эффективный механизм поддержки промышленных предприятий и инструмент реализации политики импортозамещения", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Ростовской области Михаила Тихонова.

По данным пресс-службы, ключевыми отраслями промышленности региона являются машиностроение, металлургия, пищевая и перерабатывающая промышленность.