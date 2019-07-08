Васильев проинформировал Путина о развитии Дагестана

ТАСС, 8 июля. Глава Дагестана Владимир Васильев проинформировал президента РФ Владимира Путина о положении дел в республике. Во время рабочей встречи руководитель региона доложил о ситуации в сферах образования, здравоохранения, строительства, а также о значительной экономии бюджетных средств.

"Мы в этом году выделяем средства на 95 школьных автобусов, покупаем 108 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов", - сообщил Васильев. "Продолжаем работу по проекту "100 школ", в прошлом году сделали не сто, а 117 школ, сегодня надеемся сделать 200 [новых школ]", - сказал он.

"В 4,7 раза увеличили финансирование лекарственного обеспечения, 780 миллионов всего будет выделено на это", - продолжил Васильев. "На обеспечение жильем инвалидов первой категории и семей с детьми-инвалидами <...> мы сейчас планируем выдать около 300 квартир", - сказал он. "Также мы выделили 771 млн - впервые - на местные дороги. Практически все налоги, что нам поступают, мы передали, чего раньше не было, районам", - заявил глава республики.

По словам Васильева, также профинансировано строительство социально-инженерной инфраструктуры на 18 млрд рублей. "Мы возобновили строительство 60 объектов, 37 из которых более пяти лет были приостановлены <...> Это все были социальные объекты, и как только мы их стали делать, нам даже главы [районов и муниципалитетов] стали говорить: мы теперь хоть можем людям в глаза смотреть", - рассказал он, добавив, что еще 1,7 млрд рублей выделено на водоснабжение.

Васильев пояснил, что дополнительные средства удалось изыскать, в частности, благодаря ревизии реализуемых планов. "Мы начали с того, <...> что составили рабочие планы", - сказал он. В результате несколько десятков тысяч работников удалось вывести "из тени", контроль в сфере здравоохранения позволил выявить 6 тыс. случаев выплат по неподтвержденной инвалидности, дополнительный пересчет стоимости объектов дорожного строительства вернул бюджету республики 2,4 млрд рублей. "Всего таким образом мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет", - резюмировал Васильев.