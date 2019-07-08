Кубань, Ростовская область и Крым договорились о взаимодействии в судостроительной отрасли

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, Ростовской области и Крыма на площадке международной выставки ИННОПРОМ подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития судостроительной и судоремонтной отрасли, сообщили ТАСС в департаменте промышленной политики Краснодарского края.

"Подписано трехстороннее соглашение между департаментом промышленной политики Краснодарского края, министерством промышленной политики Крыма и министерством промышленности и энергетики Ростовской области о кооперации и развитии сферы судостроения и судоремонтной деятельности. Соглашение подразумевает кластеризацию, обмен опытом, организацию взаимодействия между органами исполнительной власти трех субъектов по развитию судостроительной и судоремонтной отрасли", - сказала собеседник агентства.

Ранее тема кооперации с Крымом и Ростовской областью обсуждалась на заседании секции по судоремонту краевого Совета по морской деятельности в Новороссийске. На Кубани действуют меры поддержки, разработанные департаментом и краевым фондом развития промышленности, предприятиям судоремонтной отрасли региона предоставляются субсидии на модернизацию и техническое перевооружение.

По данным администрации Краснодарского края, в международной выставке ИННОПРОМ делегация региона принимает участие второй раз. В этом году свою продукцию представили пять кубанских предприятий.

"Так, Южный завод тяжелого станкостроения, созданный на базе завода Седина, представил инновационный продукт - высокоточный токарно-фрезерно-расточной станок для обработки сложных крупногабаритных деталей, востребованных предприятиями ОПК и энергомашиностроения. "КЛАСС" - последние модели сельхозтехники. Завод "ЭСКМ Индустрия" разместил макеты теплообменного оборудования, которое поставляется на атомные и тепловые электростанции как в России, так и за рубежом", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.