Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.

По данным регулятора, в мае годовая инфляция в РФ составила 5,1%.

Согласно официальному анонсу Росстата, данные об индексе потребительских цен в России в июне 2019 года будут опубликованы в понедельник, 8 июля.

Ранее глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов отмечал, что по итогам июня инфляция будет ниже 5% на фоне теплой погоды и раннего урожая.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция на конец 2019 г. составит 4,2-4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Позднее министр экономического развития Максим Орешкин назвал досрочную публикацию данных по инфляции на сайте ЦБ абсолютно недопустимой и попросил Росстат и Банк России провести служебное расследование по этому поводу.

В новость были внесены изменения (16:07 мск) - добавлен комментарий главы Минэкономразвития РФ