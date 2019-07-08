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Госдума проведет парламентские слушания по искусственному интеллекту

Поддержав инициативу, спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил заранее продумать формат специальной сессии

ТАСС, 8 июля. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил осенью отдельно провести парламентские слушания, посвященные вопросам искусственного интеллекта. Это предложение он сделал в ходе выступления на парламентских слушаниях в Госдуме, и председатель Госдумы Вячеслав Володин его поддержал.

"Стоит подумать о том, чтобы по искусственному интеллекту осенью запланировать большие парламентские слушания, поскольку тема глубокая и богатая, что точно требует отдельного рассмотрения", - сказал Орешкин.

Поддержав инициативу, Володин предложил заранее продумать формат. По его словам, разговор об искусственном интеллекте может быть проведен осенью в рамках специализированной сессии. "Что касается искусственного интеллекта, нам необходимо подготовиться к этому разговору, и я думаю, что все понимают, что этот разговор необходим. Ваше предложение принимаем, давайте подумаем над форматом, в котором мы можем этот разговор построить", - добавил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичОрешкин, Максим Станиславович
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